Нападающий "Локомотива" уверен, что его команда также остаётся в числе претендентов на золото.
- Это объективно. Но и мы в золотой гонке. Три очка от первого места. Кто как войдёт в чемпионат, сразу будет видно, кто претендент, - цитирует игрока "РБ Спорт".
"Локомотив" с 37 баллами в копилке идёт на третьей строчке в чемпионате России. На первой позиции с 40 очками располагается "Краснодар". "Зенит", набравший 39 очков, занимает второе место. РПЛ возобновится 27 февраля.
Комличенко считает "Локомотив" претендентом на победу в РПЛ
Николай Комличенко не согласился с мнением, что весной борьба за чемпионство в РПЛ сведётся только к "Краснодару" и "Зениту".
Фото: ФК "Локомотив"