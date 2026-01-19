Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
16:00
ИМТНе начат
Оренбург
17:00
СурханНе начат

Газизов высказался о возможных трансферах махачкалинского "Динамо"

Гендиректор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов прокомментировал возможное усиление команды в зимнее трансферное окно.
Фото: "Динамо" Мх
По его словам, конкретики по новичкам пока нет, однако клуб продолжает мониторить рынок и рассматривает разные варианты.

- Рано говорить о трансферах. Но мы всегда работаем в этом направлении и ищем кого-то. Если Евсееву понадобятся новые футболисты, мы их найдём и приобретём, - передаёт слова руководителя Metaratings.

Махачкалинская команда с 15 баллами в активе идёт на 13-й строчке в чемпионате России. Возобновление РПЛ запланировано на конец февраля.

