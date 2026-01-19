Булыкин высказался об интересе клубов Бундеслиги к форварду "Рубина"

Ранее сообщалось, что форвард попал в сферу интересов нескольких клубов Бундеслиги.
- Даку - игрок очень хорошего уровня. Он показал, что умеет приносить пользу команде и забивать... Если предложение будет хорошим, то "Рубин" может согласиться и продать Даку, - цитирует экс-форварда "Байера" "Советский спорт".
Также экс-нападающий отметил, что переход в Германию может стать важным шагом для дальнейшего роста игрока.
В этом сезоне албанец провёл 17 матчей в РПЛ, забил девять голов и сделал одну результативную передачу. "Рубин" идёт седьмым в турнирной таблице, набрав 23 очка.
Дмитрий Булыкин высказался о возможном переезде нападающего "Рубина" Мирлинда Даку в чемпионат Германии.
Фото: ФК "Рубин"