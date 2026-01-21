Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Карабах
20:45
АйнтрахтНе начат
Галатасарай
20:45
АтлетикоНе начат
Ювентус
23:00
БенфикаНе начат
Марсель
23:00
ЛиверпульНе начат
Ньюкасл
23:00
ПСВНе начат
Аталанта
23:00
АтлетикНе начат
Бавария
23:00
ЮнионНе начат
Челси
23:00
ПафосНе начат
Славия
23:00
БарселонаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
12:00
ТюменьНе начат
Рубин
17:00
ИМТНе начат

Бразильский новичок присоединился к "Динамо" в ОАЭ — источник

Центральный защитник Давид Рикардо прилетел в ОАЭ на тренировочный сбор московского "Динамо".
Фото: Global Look Press
Об этом сообщает "Спорт-Экспресс". По сведениям источника, о трансфере бразильца в московский клуб будет объявлено в ближайшее время.

Давид Рикардо выступает за "Ботафого" с января 2025 года. В составе клуба из Рио-де-Жанейро футболист провел 29 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Его контракт с "Ботафого" рассчитан до 31 декабря 2028 года, а рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 7 млн евро.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал, что сумма перехода Рикардо в "Динамо" составит 7 млн евро, а его контракт с бело-голубыми будет рассчитан до 30 июня 2030 года с возможностью продления еще на один сезон.

