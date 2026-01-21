Об этом сообщает "Спорт-Экспресс". По сведениям источника, о трансфере бразильца в московский клуб будет объявлено в ближайшее время.
Давид Рикардо выступает за "Ботафого" с января 2025 года. В составе клуба из Рио-де-Жанейро футболист провел 29 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Его контракт с "Ботафого" рассчитан до 31 декабря 2028 года, а рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 7 млн евро.
Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал, что сумма перехода Рикардо в "Динамо" составит 7 млн евро, а его контракт с бело-голубыми будет рассчитан до 30 июня 2030 года с возможностью продления еще на один сезон.
Бразильский новичок присоединился к "Динамо" в ОАЭ — источник
Центральный защитник Давид Рикардо прилетел в ОАЭ на тренировочный сбор московского "Динамо".
Фото: Global Look Press