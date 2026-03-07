Газинский рассказал, что Баринову может быть непросто в ЦСКА

- Баринов – качественный футболист. Но Дмитрий всю карьеру провёл в одном клубе. Ему будет тяжело перестроиться на игру в новой команде. Теперь его окружает много нового, - цитирует Газинского Metaratings.ru.
Полузащитник пополнил состав армейцев в зимнее трансферное окно, перейдя из московского "Локомотива". После перехода в новый клуб он уже успел принять участие в одном матче чемпионата России.
Баринову сейчас 29 лет. В первой части текущего сезона хавбек отметился тремя забитыми мячами и семью результативными передачами.