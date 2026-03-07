Матчи Скрыть

Газинский рассказал, что Баринову может быть непросто в ЦСКА

Экс-футболист "Краснодара" Юрий Газинский высказался о переходе Дмитрия Баринова в московский ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
Он считает, что хавбек обладает высоким уровнем, однако ему может потребоваться время для адаптации в новой команде.

- Баринов – качественный футболист. Но Дмитрий всю карьеру провёл в одном клубе. Ему будет тяжело перестроиться на игру в новой команде. Теперь его окружает много нового, - цитирует Газинского Metaratings.ru.

Полузащитник пополнил состав армейцев в зимнее трансферное окно, перейдя из московского "Локомотива". После перехода в новый клуб он уже успел принять участие в одном матче чемпионата России.

Баринову сейчас 29 лет. В первой части текущего сезона хавбек отметился тремя забитыми мячами и семью результативными передачами.

