Гонду объяснил, почему не играл в "Зените": решения тренера

- В "Зените" не играл из-за решений тренера, но я их уважал, это важно подчеркнуть.
Всякий раз, когда мне удавалось выйти на 5-10 минут, работал на полную, но не забивал. Видимо, в этом и была проблема. Но я больше не хочу возвращаться к прошлому, - цитирует игрока пресс-служба ЦСКА.
О переходе нападающего из петербургской команды армейцы объявили 11 января. С ним подписан долгосрочный контракт.
ЦСКА с 36 очками в копилке идёт на четвёртой строчке в чемпионате. Лидером РПЛ является "Краснодар", набравший 43 балла.