Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ростов
1 - 1 1 1
БалтикаЗавершен
Нижний Новгород
2 - 1 2 1
СочиЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
3 - 3 3 3
Спартак КостромаЗавершен
Чайка
1 - 0 1 0
СоколЗавершен
Черноморец
3 - 0 3 0
СКА-ХабаровскЗавершен

Гонду объяснил, почему не играл в "Зените": решения тренера

ЦСКА в январе усилился нападающим Лусиано Гонду, ранее выступавшим за "Зенит". Форвард рассказал, почему в бывшем клубе получал немного игрового времени.
Фото: ПФК ЦСКА
Футболист отметил, что уважительно относился к решениям тренерского штаба, даже несмотря на редкие появления на поле.

- В "Зените" не играл из-за решений тренера, но я их уважал, это важно подчеркнуть.

Всякий раз, когда мне удавалось выйти на 5-10 минут, работал на полную, но не забивал. Видимо, в этом и была проблема. Но я больше не хочу возвращаться к прошлому, - цитирует игрока пресс-служба ЦСКА.

О переходе нападающего из петербургской команды армейцы объявили 11 января. С ним подписан долгосрочный контракт.

ЦСКА с 36 очками в копилке идёт на четвёртой строчке в чемпионате. Лидером РПЛ является "Краснодар", набравший 43 балла.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится