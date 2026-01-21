Мусаев прокомментировал информацию о возможном уходе Перрена из "Краснодара"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев высказался о том, действительно ли полузащитник команды Гаэтан Перрен может покинуть клуб.

Контракт французского футболиста с краснодарским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 6 млн евро. Ранее СМИ сообщали, что одним из претендентов на Перрена является французский "Монако"."Не знаю про "Монако", слышал про интерес другого клуба, но мы не отдадим. У нас сейчас разгар борьбы за чемпионство. Он говорил, что будет бороться, доказывать. Мы не хотим его отдавать", — сказал Мусаев в программе "Это футбол, брат!".Гаэтан Перрен перешел в " Краснодар " из "Осера" в июле 2025 года за 5 млн евро. В первой части сезона 2025/2026 Перрен провел в составе "быков" 20 матчей, забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи.Контракт французского футболиста с краснодарским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 6 млн евро.