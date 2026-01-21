13 января полузащитник перебрался в стан армейского клуба за 2 млн евро.
"Классического опорного полузащитника у ЦСКА все-таки не было. И Кисляк, и Обляков, и Вильягра. Ну, он ближе к позиции классического опорного полузащитника, а Кисляк более современный опорный.
Плюс эти ребята, особенно молодые, не лидеры. А Баринов ярко выраженный лидер, капитан и классический опорный полузащитник. Также он может сыграть центрального защитника", — сказал Бубнов в "Коммент.Шоу".
В первой части сезона 2025/2026 Дмитрий Баринов провел за "Локомотив" 24 матча, в которых забил 3 мяча и отдал 7 результативных передач. Контракт футболиста с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 9 млн евро.
Бубнов оценил переход Баринова из "Локомотива" в ЦСКА
Бывший футболист "Динамо" и "Спартака", футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал трансфер Дмитрия Баринова из "Локомотива" в ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА