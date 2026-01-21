Кирьяков выделил самого сильного российского тренера

"Если брать количество трофеев, то это Сергей Семак. Он работает с дорогими футболистами, которые по уровню превосходят остальных, так работать одновременно легко и тяжело. Надо держать атмосферу внутри команды, бывают внутренние проблемы, недомолвки, конфликты, интриги. Все относительно, но по результатам Семак — самый сильный российский тренер", — передает слова Кирьякова "Матч ТВ".
Сергей Семак тренирует "Зенит" с 2018 года. Под руководством Сергея Богдановича сине-бело-голубые провели 319 официальных матчей, в которых одержали 201 победу, 60 раз сыграли вничью и потерпели 58 поражений.
Под руководством Семака "Зенит" выиграл шесть чемпионских титулов, два Кубка России и пять Суперкубков страны.
По итогам 18 туров чемпионата России сезона 2025/2026 "Зенит" с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице Премьер-Лиги.
Бывший российский футболист, футбольный тренер Сергей Кирьяков выделил лучшего отечественного тренера на данный момент.
Фото: ФК "Зенит"