Лига Чемпионов УЕФА

Карабах
20:45
АйнтрахтНе начат
Галатасарай
20:45
АтлетикоНе начат
Ювентус
23:00
БенфикаНе начат
Марсель
23:00
ЛиверпульНе начат
Ньюкасл
23:00
ПСВНе начат
Аталанта
23:00
АтлетикНе начат
Бавария
23:00
ЮнионНе начат
Челси
23:00
ПафосНе начат
Славия
23:00
БарселонаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
2 - 2 2 2
ТюменьЗавершен
Рубин
17:00
ИМТНе начат

Смородская заявила, что "Локомотив" расточителен со своими игроками

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская оценила отношение нынешнего руководства клуба к воспитанникам академии железнодорожников.
Фото: ФК "Локомотив"
Напомним, 13 января из "Локо" в ЦСКА за 2 млн евро перешел полузащитник и капитан команды Дмитрий Баринов.

"Локомотив" могут покинуть Карпукас и Ненахов? Очень расточительно клуб обращается со своими игроками. Тем более с воспитанниками родной академии! Еще и Баринова упустил — воспитанника, капитана, волевого игрока, пользующегося уважением. Как так можно?" — передает слова Смородской Metaratings.

Первую часть сезона 2025/2026 "Локомотив" завершил на 3 месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги с 37 очками в активе.

