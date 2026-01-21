Фомин выделил главную задачу "Динамо" на весенний отрезок сезона

После 18 туров чемпионата динамовцы с 21 очком располагаются на 10 месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.
"Понятно, что сейчас мы десятые, надо подниматься как можно выше. И постараться выиграть Кубок — это главная задача, ради которой мы работаем", — передает слова Фомина "Матч ТВ".
В Кубке России "Динамо" дошло до 1/2 финала Пути РПЛ, где сыграет со "Спартаком".
Полузащитник и капитан московского "Динамо" Даниил Фомин определил главную задачу команды на весеннюю часть сезона 2025/2026.
Фото: ФК "Динамо" Москва