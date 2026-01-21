Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Карабах
20:45
АйнтрахтНе начат
Галатасарай
20:45
АтлетикоНе начат
Ювентус
23:00
БенфикаНе начат
Марсель
23:00
ЛиверпульНе начат
Ньюкасл
23:00
ПСВНе начат
Аталанта
23:00
АтлетикНе начат
Бавария
23:00
ЮнионНе начат
Челси
23:00
ПафосНе начат
Славия
23:00
БарселонаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
2 - 2 2 2
ТюменьЗавершен
Рубин
17:00
ИМТНе начат

Фомин выделил главную задачу "Динамо" на весенний отрезок сезона

Полузащитник и капитан московского "Динамо" Даниил Фомин определил главную задачу команды на весеннюю часть сезона 2025/2026.
Фото: ФК "Динамо" Москва
После 18 туров чемпионата динамовцы с 21 очком располагаются на 10 месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.

"Понятно, что сейчас мы десятые, надо подниматься как можно выше. И постараться выиграть Кубок — это главная задача, ради которой мы работаем", — передает слова Фомина "Матч ТВ".

В Кубке России "Динамо" дошло до 1/2 финала Пути РПЛ, где сыграет со "Спартаком".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится