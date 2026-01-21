Игрок "Динамо" Фомин: привыкаем к Жиркову и Шаронову

"Мы привыкаем к ним, они — к нам. Много общаемся. В прошлом это большие футболисты, у них есть опыт, которым они могут поделиться с нами. Жирков и Шаронов подсказывают — мы слушаемся", — сказал Фомин в беседе с "Матч ТВ".
23 декабря Ролан Гусев был утвержден в должности главного тренера "Динамо" после более, чем месяца работы исполняющим обязанности наставника команды. 10 января в тренерский штаб специалиста вошли экс-игрок бело-голубых Юрий Жирков, а также бывший защитник "Рубина" Роман Шаронов.
По итогам 18 туров чемпионата России "Динамо" с 21 очком занимает 10 место в турнирной таблице Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Динамо" Москва