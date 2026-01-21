Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Карабах
20:45
АйнтрахтНе начат
Галатасарай
20:45
АтлетикоНе начат
Ювентус
23:00
БенфикаНе начат
Марсель
23:00
ЛиверпульНе начат
Ньюкасл
23:00
ПСВНе начат
Аталанта
23:00
АтлетикНе начат
Бавария
23:00
ЮнионНе начат
Челси
23:00
ПафосНе начат
Славия
23:00
БарселонаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
2 - 2 2 2
ТюменьЗавершен
Рубин
17:00
ИМТНе начат

Игрок "Динамо" Фомин: привыкаем к Жиркову и Шаронову

Полузащитник и капитан московского "Динамо" Даниил Фомин рассказал, как игрокам команды работается с новыми тренерами Юрием Жирковым и Романом Шароновым.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Мы привыкаем к ним, они — к нам. Много общаемся. В прошлом это большие футболисты, у них есть опыт, которым они могут поделиться с нами. Жирков и Шаронов подсказывают — мы слушаемся", — сказал Фомин в беседе с "Матч ТВ".

23 декабря Ролан Гусев был утвержден в должности главного тренера "Динамо" после более, чем месяца работы исполняющим обязанности наставника команды. 10 января в тренерский штаб специалиста вошли экс-игрок бело-голубых Юрий Жирков, а также бывший защитник "Рубина" Роман Шаронов.

По итогам 18 туров чемпионата России "Динамо" с 21 очком занимает 10 место в турнирной таблице Премьер-Лиги.

