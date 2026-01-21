Канчельскис: иностранные тренеры в нашем футболе — это нехорошо

13 января из команды был уволен Рашид Рахимов, днем позже новым наставником казанцев назначили испанца Франка Артигу.
"Посмотрим, как "Рубин" закончит с Артигой в конце сезона. Я считаю, что Рахимов провел хорошую работу. Непонятно, почему ему не дали доработать до конца сезона. В нашем футболе часто бывают непонятные действия.
Иностранцы в российском футболе — это нехорошо. Зачем мы учим тренеров на категорию Pro, если для неизвестных иностранцев тут открыты любые ворота?" — передает слова Канчельскиса Metaratings.
Предыдущим клубом Франка Артиги был ангольский "Петру Атлетику". В России специалист ранее работал в "Родине-2", "Родине" и "Химках".
Бывший российский футболист Андрей Канчельскис прокомментировал смену главного тренера в казанском "Рубине".
Фото: ФК "Динамо-Брянск"