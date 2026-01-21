Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Карабах
20:45
АйнтрахтНе начат
Галатасарай
20:45
АтлетикоНе начат
Ювентус
23:00
БенфикаНе начат
Марсель
23:00
ЛиверпульНе начат
Ньюкасл
23:00
ПСВНе начат
Аталанта
23:00
АтлетикНе начат
Бавария
23:00
ЮнионНе начат
Челси
23:00
ПафосНе начат
Славия
23:00
БарселонаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
2 - 2 2 2
ТюменьЗавершен
Рубин
17:00
ИМТНе начат

Обладатель Кубка Африки готов сыграть с Россией в этом году

Президент Федерации футбола Сенегала Абдулайе Фаль рассказал, может ли сборная страны провести товарищеский матч с командой России в 2026 году.
Фото: AFP
Недавно сборная Сенегала завоевала Кубок Африки, обыграв в финале турнира команду Марокко со счетом 1:0.

"В этом году у нас запланирован матч со сборной США 21 мая, но что касается других окон ФИФА, то мы свободны и можем сыграть со сборной России. Если российская сторона отправит нам официальное письмо с предложением сыграть, то мы обязательно дадим на него ответ", — передает слова Фаль Sport24.

Сборная России отстранена от официальных соревнований с марта 2022 года. С тех пор команда принимает участие исключительно в товарищеских поединках.

