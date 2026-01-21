Недавно сборная Сенегала завоевала Кубок Африки, обыграв в финале турнира команду Марокко со счетом 1:0.
"В этом году у нас запланирован матч со сборной США 21 мая, но что касается других окон ФИФА, то мы свободны и можем сыграть со сборной России. Если российская сторона отправит нам официальное письмо с предложением сыграть, то мы обязательно дадим на него ответ", — передает слова Фаль Sport24.
Сборная России отстранена от официальных соревнований с марта 2022 года. С тех пор команда принимает участие исключительно в товарищеских поединках.
Обладатель Кубка Африки готов сыграть с Россией в этом году
Президент Федерации футбола Сенегала Абдулайе Фаль рассказал, может ли сборная страны провести товарищеский матч с командой России в 2026 году.
Фото: AFP