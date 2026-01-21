Кавазашвили считает, что основным вратарем "ПСЖ" должен быть Сафонов

Напомним, основным голкипером клуба является француз Люка Шевалье, запасным — россиянин Матвей Сафонов.
"Если журналисты уже замечают грубейшие ошибки, это говорит о том, что для Луиса Энрике произошел отрицательный звонок в адрес Шевалье. Думаю, Энрике будет обсуждать с тренерским штабом вратарскую позицию. Будут смотреть и решать, в каком состоянии находится Сафонов. Если Матвей готов, то тренер должен ставить его. Если после всего Энрике продолжит ставить Шевалье, это уже будет предвзятым отношением", — сказал Кавазашвили в беседе со "Спорт-Экспрессом".
Вчера, 20 января, "ПСЖ" проиграл лиссабонскому "Спортингу" со счетом 1:2 в матче 7 тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
В текущем сезоне Люка Шевалье провел 25 матчей, в 9 из которых отыграл на ноль. В остальных 16 встречах Шевалье пропустил 28 мячей. На счету Матвея Сафонова — 4 игры, 2 "сухих" поединка, 3 пропущенных гола.
