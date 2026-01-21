В конце июля Верде перешел в ЦСКА из аргентинского "Униона Санта-Фе" на правах аренды. Во вторник, 20 января, армейский клуб объявил о досрочном прекращении аренды игрока.
"Если ЦСКА прекратил аренду, значит, Верде не соответствует уровню и притязаниям команды. Когда выходили Верде, Артем Шуманский и Алеррандро, было видно, что они не соответствуют команде, которая борется за чемпионство или хотя бы за тройку. Логичное решение. Быстро признали ошибку, потому что Верде — не помощник", — отметил Гришин в беседе с "Матч ТВ".
Лионель Верде провел за ЦСКА всего 4 матча, в которых не отметился результативными действиями.
Гришин высказался о прекращении аренды Верде в ЦСКА
Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал уход из команды полузащитника Лионеля Верде.
Фото: ПФК ЦСКА