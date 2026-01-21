Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Карабах
20:45
АйнтрахтНе начат
Галатасарай
20:45
АтлетикоНе начат
Ювентус
23:00
БенфикаНе начат
Марсель
23:00
ЛиверпульНе начат
Ньюкасл
23:00
ПСВНе начат
Аталанта
23:00
АтлетикНе начат
Бавария
23:00
ЮнионНе начат
Челси
23:00
ПафосНе начат
Славия
23:00
БарселонаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
2 - 2 2 2
ТюменьЗавершен
Рубин
17:00
ИМТНе начат

Гришин высказался о прекращении аренды Верде в ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал уход из команды полузащитника Лионеля Верде.
Фото: ПФК ЦСКА
В конце июля Верде перешел в ЦСКА из аргентинского "Униона Санта-Фе" на правах аренды. Во вторник, 20 января, армейский клуб объявил о досрочном прекращении аренды игрока.

"Если ЦСКА прекратил аренду, значит, Верде не соответствует уровню и притязаниям команды. Когда выходили Верде, Артем Шуманский и Алеррандро, было видно, что они не соответствуют команде, которая борется за чемпионство или хотя бы за тройку. Логичное решение. Быстро признали ошибку, потому что Верде — не помощник", — отметил Гришин в беседе с "Матч ТВ".

Лионель Верде провел за ЦСКА всего 4 матча, в которых не отметился результативными действиями.

