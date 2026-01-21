С 2023 года россиянин выступает за испанский "Реал Сосьедад". Практически весь сезон 2024/2025 Захарян пропустил из-за различных травм и рецидивов.
"Захаряну всего 22 года, с точки зрения психологии и физиологии Арсен еще ребенок. Нужно понимать, откуда идут травмы. Может, дело в режиме, диете или психологии. Захарян — талантливый футболист. В РПЛ нельзя возвращаться, потому что это шаг назад. В России он совсем забудет про футбол", — отметил Попов в беседе с Metaratings.
На счету Арсена Захаряна — 60 матчей, 3 забитых мяча и 3 результативные передачи в составе "Сосьедада", включая 16 игр и один гол в сезоне 2025/2026. Контракт Захаряна с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 7,5 млн евро.
Экс-игрок "Рубина" Попов: если Захарян вернется в РПЛ, то забудет про футбол
Бывший футболист "Рубина" Алексей Попов считает, что полузащитнику Арсену Захаряну не стоит возвращаться в Российскую Премьер-Лигу.
