Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Карабах
20:45
АйнтрахтНе начат
Галатасарай
20:45
АтлетикоНе начат
Ювентус
23:00
БенфикаНе начат
Марсель
23:00
ЛиверпульНе начат
Ньюкасл
23:00
ПСВНе начат
Аталанта
23:00
АтлетикНе начат
Бавария
23:00
ЮнионНе начат
Челси
23:00
ПафосНе начат
Славия
23:00
БарселонаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
2 - 2 2 2
ТюменьЗавершен
Рубин
17:00
ИМТНе начат

Денис Попов: Семак может потерять команду из-за поведения Вендела

Бывший футболист ЦСКА Денис Попов прокомментировал поведение полузащитника "Зенита" Вендела.
Фото: ФК "Зенит"
Ранее главный тренер питерского клуба Сергей Семак сообщил, что Вендел не приехал на первый сбор команды в Катар и готов заплатить за это штраф.

"Если ему это позволяют, то такова система взаимодействия между ним и клубом. Вопрос к главному тренеру и к руководству, насколько они контролируют ситуацию и управляют ей. Если она никому не вредит, то пусть Вендел приезжает позже.

В любом случае надо понимать, что бразильцы очень тяжёлые ребята в плане порядка и дисциплины. Одно дело — потерять игрока, и совершенно другое дело — потерять команду в целом из-за него одного", — передает слова Попова "Спорт уик-энд".

Вендел уже не первый раз игнорирует своевременный приезд в клуб на тренировочные сборы. За "Зенит" бразилец выступает с 2020 года. В первой части сезона 2025/2026 хавбек провел 16 матчей, в которых забил один мяч и отдал 3 результативные передачи.

Контракт Вендела с сине-бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 15 млн евро.

