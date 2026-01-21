Денис Попов: Семак может потерять команду из-за поведения Вендела

Ранее главный тренер питерского клуба Сергей Семак сообщил, что Вендел не приехал на первый сбор команды в Катар и готов заплатить за это штраф.
"Если ему это позволяют, то такова система взаимодействия между ним и клубом. Вопрос к главному тренеру и к руководству, насколько они контролируют ситуацию и управляют ей. Если она никому не вредит, то пусть Вендел приезжает позже.
В любом случае надо понимать, что бразильцы очень тяжёлые ребята в плане порядка и дисциплины. Одно дело — потерять игрока, и совершенно другое дело — потерять команду в целом из-за него одного", — передает слова Попова "Спорт уик-энд".
Вендел уже не первый раз игнорирует своевременный приезд в клуб на тренировочные сборы. За "Зенит" бразилец выступает с 2020 года. В первой части сезона 2025/2026 хавбек провел 16 матчей, в которых забил один мяч и отдал 3 результативные передачи.
Контракт Вендела с сине-бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 15 млн евро.
Фото: ФК "Зенит"