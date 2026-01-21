"Я знаю весь тренерский штаб Хуана. Могу сказать, что это настоящие профессионалы и хорошие люди. Они способны добиться успеха в "Спартаке", - приводит слова Абаскаля "Матч ТВ".
Гильермо Абаскаль был главным тренером московского "Спартака" с июня 2022 года по апрель 2024 года. Под его руководством красно-белые становились бронзовыми призерами чемпионата России.
В январе текущего года столичный клуб объявил о назначении Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера. Ранее испанец занимал аналогичный пост в кипрском "Пафосе", а также на протяжении нескольких лет был помощником Унаи Эмери.
"Настоящие профессионалы". Абаскаль - о тренерском штабе Карседо
Фото: ФК "Спартак"