Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Карабах
20:45
АйнтрахтНе начат
Галатасарай
20:45
АтлетикоНе начат
Ювентус
23:00
БенфикаНе начат
Марсель
23:00
ЛиверпульНе начат
Ньюкасл
23:00
ПСВНе начат
Аталанта
23:00
АтлетикНе начат
Бавария
23:00
ЮнионНе начат
Челси
23:00
ПафосНе начат
Славия
23:00
БарселонаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
2 - 2 2 2
ТюменьЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
ИМТ2 тайм

"Настоящие профессионалы". Абаскаль - о тренерском штабе Карседо

Экс-тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль оценил тренерский штаб Хуана Карлоса Карседо.
Фото: ФК "Спартак"
"Я знаю весь тренерский штаб Хуана. Могу сказать, что это настоящие профессионалы и хорошие люди. Они способны добиться успеха в "Спартаке", - приводит слова Абаскаля "Матч ТВ".

Гильермо Абаскаль был главным тренером московского "Спартака" с июня 2022 года по апрель 2024 года. Под его руководством красно-белые становились бронзовыми призерами чемпионата России.

В январе текущего года столичный клуб объявил о назначении Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера. Ранее испанец занимал аналогичный пост в кипрском "Пафосе", а также на протяжении нескольких лет был помощником Унаи Эмери.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится