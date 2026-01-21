Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Карабах
20:45
АйнтрахтНе начат
Галатасарай
20:45
АтлетикоНе начат
Ювентус
23:00
БенфикаНе начат
Марсель
23:00
ЛиверпульНе начат
Ньюкасл
23:00
ПСВНе начат
Аталанта
23:00
АтлетикНе начат
Бавария
23:00
ЮнионНе начат
Челси
23:00
ПафосНе начат
Славия
23:00
БарселонаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
2 - 2 2 2
ТюменьЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
ИМТ2 тайм

Агент легионера "Спартака" высказался о возможном уходе футболиста из клуба

Футбольный агент Александр Саму, представляющий интересы вингера "Спартака" Маркиньоса, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Спартак"
"Возможен ли переход Маркиньоса в "Црвену звезду" или в любой другой клуб в это трансферное окно? Я думаю, что очень маловероятно, что Маркиньос уйдёт из "Спартака" в это трансферное окно", - цитирует агента Metaratings.

Напомним, что экс-тренер московского "Спартака" Деян Станкович возглавил сербскую "Црвену Звезду". Сообщалось, что сербский клуб хочет подписать вингера красно-белых Маркиньоса.

Бразилец выступает за столичный клуб с лета 2024 года, всего вингер вышел на поле в составе красно-белых в 56 встречах и записал на свой счет 7 забитых мячей и 15 голевых передач. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2029 года.

