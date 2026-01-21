Агент легионера "Спартака" высказался о возможном уходе футболиста из клуба

"Возможен ли переход Маркиньоса в "Црвену звезду" или в любой другой клуб в это трансферное окно? Я думаю, что очень маловероятно, что Маркиньос уйдёт из "Спартака" в это трансферное окно", - цитирует агента Metaratings.
Напомним, что экс-тренер московского "Спартака" Деян Станкович возглавил сербскую "Црвену Звезду". Сообщалось, что сербский клуб хочет подписать вингера красно-белых Маркиньоса.
Бразилец выступает за столичный клуб с лета 2024 года, всего вингер вышел на поле в составе красно-белых в 56 встречах и записал на свой счет 7 забитых мячей и 15 голевых передач. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2029 года.
