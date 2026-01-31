Матчи Скрыть

"Очень уже отстали". Терёхин - о шансах "Динамо" в РПЛ

Экс-футболист "Динамо" Олег Терёхин оценил перспективы московского клуба в текущем сезоне РПЛ, не ожидая борьбы команды за высокие позиции.
Фото: ФК "Динамо"
- "Динамо" в этом году уже точно ни за что не поборется в чемпионате. Очень уже отстали. Слишком тяжело будет подняться. Думаю, что будет восьмое-девятое или десятое место в этот раз в чемпионате, - цитирует Терёхина "Матч ТВ".

После 18 сыгранных матчей "Динамо" с 21 очком занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. Лидером чемпионата России на данный момент остается "Краснодар", набравший 40 баллов.

Возобновление сезона для московской команды запланировано на 1 марта. В первом официальном матче после зимней паузы "Динамо" на своем поле встретится с "Крыльями Советов".

