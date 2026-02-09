Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
1 - 0 1 0
Динамо Самарканд1 тайм
Крылья Советов
16:00
КАМАЗНе начат

Андреасян - о Захаряне: может, он получит игровую практику и как-то взойдет

Режиссер Сарик Андреасян прокомментировал игру Арсена Захаряна за "Реал Сосьедад".
Фото: GETTY IMAGES
Андреасяну жаль, что Захарян часто травмируется, но он предполагает, что россиянин может вернуться в форму, если получит практику.

- Жаль, что он постоянно травмируется и в реальности не получает игровую практику.
Тут надо ждать. Может, он ее (практику - Прим.) получит и как-то взойдет, - цитирует Андреасяна "Матч ТВ".


Арсен Захарян выступает за "Реал Сосьедад" с лета 2023 года, всего россиянин провел за испанский клуб во всех турнирах 60 матчей и отметился тремя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Ранее в руководстве клуба заявили, что рассчитывают на российского полузащитника и надеются, что в будущем травмы обойдут его стороной. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится