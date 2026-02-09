Андреасян - о Захаряне: может, он получит игровую практику и как-то взойдет

Режиссер Сарик Андреасян прокомментировал игру Арсена Захаряна за "Реал Сосьедад".

Фото: GETTY IMAGES

Тут надо ждать. Может, он ее (практику - Прим.) получит и как-то взойдет, - цитирует Андреасяна "Матч ТВ"

Андреасяну жаль, что Захарян часто травмируется, но он предполагает, что россиянин может вернуться в форму, если получит практику.- Жаль, что он постоянно травмируется и в реальности не получает игровую практику.Арсен Захарян выступает за "Реал Сосьедад" с лета 2023 года, всего россиянин провел за испанский клуб во всех турнирах 60 матчей и отметился тремя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.Ранее в руководстве клуба заявили, что рассчитывают на российского полузащитника и надеются, что в будущем травмы обойдут его стороной. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.