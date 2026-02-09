Легионер рассказал, что при Карпине в "Динамо" была плохая атмосфера

- Думаю, самой большой проблемой была атмосфера. Она была не самая лучшая для работы. Это влияло на нашу игру и тренировочный процесс.Во многих моментах игроки не чувствовали себя комфортно. Любая ошибка возникала в результате сложившейся атмосферы внутри команды — это больше всего влияло на ребят. Хотя были и матчи, где нам просто не везло, - цитирует Чавеса "Известия".
Валерий Карпин был главным тренером московского "Динамо" с июня по ноябрь 2025 года. Также специалист продолжает работу на аналогичной должности в национальной команде России. Луис Чавес пропустил первую часть сезона из-за полученного повреждения.
В декабре бело-голубые объявили о назначении Ролана Гусева на пост главного тренера - контракт со специалистом заключен до конца текущего сезона. По итогам 18 сыгранных туров столичный клуб занимает десятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 21 баллом в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на 19 очков.