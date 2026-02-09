Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
1 - 0 1 0
Динамо Самарканд1 тайм
Крылья Советов
16:00
КАМАЗНе начат

Легионер рассказал, что при Карпине в "Динамо" была плохая атмосфера

Полузащитник "Динамо" Луис Чавес рассказал, какая атмосфера была в команде при Валерии Карпине.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Чавеса, при Карпине в "Динамо" была не самая лучшая атмосфера и футболисты чувствовали себя некомфортно.

- Думаю, самой большой проблемой была атмосфера. Она была не самая лучшая для работы. Это влияло на нашу игру и тренировочный процесс.
Во многих моментах игроки не чувствовали себя комфортно. Любая ошибка возникала в результате сложившейся атмосферы внутри команды — это больше всего влияло на ребят. Хотя были и матчи, где нам просто не везло, - цитирует Чавеса "Известия".

Валерий Карпин был главным тренером московского "Динамо" с июня по ноябрь 2025 года. Также специалист продолжает работу на аналогичной должности в национальной команде России. Луис Чавес пропустил первую часть сезона из-за полученного повреждения.

В декабре бело-голубые объявили о назначении Ролана Гусева на пост главного тренера - контракт со специалистом заключен до конца текущего сезона. По итогам 18 сыгранных туров столичный клуб занимает десятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 21 баллом в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на 19 очков.

