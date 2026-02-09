Матчи Скрыть

В "Реале Сосьедад" рассказали о состоянии здоровья Захаряна

Пресс-атташе "Реала Сосьедад" Йон Андер Мундуате рассказал о состоянии здоровья Арсена Захаряна.
Фото: GETTY IMAGES
Мундуате рассказал, что Захарян вернется к работе с командой на этой неделе, но он не будет готов к матчу с "Атлетиком" в среду.

- Захарян начнет работать с командой на этой неделе. Он не будет готов к кубковому дерби с "Атлетиком" в среду. Поэтому посмотрим, будет ли Арсен готов к субботней игре чемпионата, - приводит слова Мундуате Sport24.

Арсен Захарян выступает за "Реал Сосьедад" с лета 2023 года, всего россиянин провел за испанский клуб во всех турнирах 60 матчей и отметился тремя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Ранее в руководстве клуба заявили, что рассчитывают на российского полузащитника и надеются, что в будущем травмы обойдут его стороной. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.

