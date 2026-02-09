Черышев рассказал, что получал предложения от российских клубов

В России из ФНЛ были какие-то предложения, но, думаю, там мне было бы тяжело адаптироваться.
Варианты из РПЛ рассмотрел бы, но ФНЛ…" - сказал Черышев.
Напомним, 1 февраля, воспитанник модридского "Реала" и бывший игрок "Севильи", "Валенсии", "Вильярреала" и "Венеции" Денис Черышев подписал контракт с киприским клубом "Красава", президентом которого является бывший российский футболист Евгений Савин.
Последним клубом в карьере Черышева был греческий "Паниониос", из которого он ушел летом прошлого года.
Источник: Sports.ru