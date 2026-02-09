Хавбек "Динамо": Гусев хочет ставить атакующий, вертикальный футбол

Но, когда занимаюсь индивидуально, смотрю на тренировки команды и вижу, что Гусев хочет ставить "Динамо" атакующий, вертикальный футбол", - сказал Чавес.
Напомним, 17 ноября 2025 года Ролан Гусев был назначен исполняющим обязанности наставника команды после ухода Валерия Карпина. 23 декабря Гусев был утвержден в должности главного тренера бело-голубых до конца текущего сезона.
Под руководством Гусева "Динамо" провело в этом сезоне 4 матча, в которых одержало одну победу, один раз сыграло вничью и потерпело два поражения.
Источник: "Известия"