Хавбек "Динамо": Гусев хочет ставить атакующий, вертикальный футбол

Полузащитник "Динамо" Луис Чавес поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера Ролана Гусева.
Фото: ФК "Динамо"
"Сейчас мне тоже придется оценивать по наблюдениям со стороны, поскольку еще не тренировался в общей группе.

Но, когда занимаюсь индивидуально, смотрю на тренировки команды и вижу, что Гусев хочет ставить "Динамо" атакующий, вертикальный футбол", - сказал Чавес.

Напомним, 17 ноября 2025 года Ролан Гусев был назначен исполняющим обязанности наставника команды после ухода Валерия Карпина. 23 декабря Гусев был утвержден в должности главного тренера бело-голубых до конца текущего сезона.

Под руководством Гусева "Динамо" провело в этом сезоне 4 матча, в которых одержало одну победу, один раз сыграло вничью и потерпело два поражения.

Источник: "Известия"

