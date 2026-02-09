Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
1 - 0 1 0
Динамо СамаркандЗавершен
Крылья Советов
0 - 1 0 1
КАМАЗЗавершен

Главный тренер "Акрона" оценил турнирное положение команды в этом сезоне

Главный тренер "Акрона" Заур Тедеев высказался о месте, которое занимает его команда в таблице РПЛ.
Фото: ФК "Акрон"
"Девятое место и на одно очко меньше, чем за тот же период прошлого чемпионата - это нормально.

Конечно, хотелось бы большего, но могло быть и хуже. Так что не надо гневить Господа, а просто работать и двигаться дальше", - цитирует Тедеева LiveSport.

"Акрон" ушел на зимний перерыв в чемпионате России, располагаясь на девятом месте в турнирной таблице. Команда Заура Тедеева набрала 21 очко после 18 сыгранных туров и на шесть баллов опережает клубы, находящиеся в зоны стыковых матчей за право остаться в Российской Премьер-Лиге на будущий сезон.

Весеннюю часть сезона тольяттинцы начнут 28 февраля гостевой игрой против "Оренбурга" в рамках 19-го тура РПЛ.

