Угальде включил Сауся в тройку лучших игроков "Спартака" по одному показателю

Форвард "Спартака" Манфред Угальде ответил, кто входит в топ-3 самых быстрых футболистов красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
"Тройка самых быстрых игроков "Спартака" в спринте на 30 метров? Дайте подумать… Саусь, Барко и Жедсон", - приводит слова Угальде Pro-Sport Info.

Владислав Саусь присоединился к московскому "Спартаку" в текущее зимнее трансферное окно, перейдя из "Балтики". Контракт с 22-летним правым крайним полузащитником заключен до лета 2030 года.

Красно-белые набрали 29 очков и ушли на зимнюю паузу, находясь на шестом месте в турнирной таблице. Весеннюю часть чемпионата мосвкичи возобновят 1 марта выездной игрой 19-го тура РПЛ против "Сочи".

