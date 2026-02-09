Тедеев: сегодня в РПЛ у нас только два поистине легендарных футболиста

Главный тренер "Акрона" Заур Тедеев назвал двух игроков, которых считает легендами чемпионата России.

Фото: ФК "Акрон"

"Сегодня в лиге у нас только два поистине легендарных футболиста - Игорь Акинфеев и Артем.