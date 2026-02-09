Тедеев: сегодня в РПЛ у нас только два поистине легендарных футболиста

"Сегодня в лиге у нас только два поистине легендарных футболиста - Игорь Акинфеев и Артем.
Добиться результата - их главная мотивация. В силу возраста нужно каждый раз индивидуально подводить к игре", - цитирует Тедеева LiveSport.
В текущем сезоне 39-летний вратарь Акинфеев провел за московский ЦСКА 16 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 15 мячей и четырежды отыграл на ноль.
В активе 37-летнего Дзюбы 16 игр в составе тольяттинской команды в Российской Премьер-Лиге, пять забитых мячей и четыре результативные передачи на партнеров.