Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
1 - 0 1 0
Динамо СамаркандЗавершен
Крылья Советов
0 - 1 0 1
КАМАЗЗавершен

Тедеев: сегодня в РПЛ у нас только два поистине легендарных футболиста

Главный тренер "Акрона" Заур Тедеев назвал двух игроков, которых считает легендами чемпионата России.
Фото: ФК "Акрон"
"Сегодня в лиге у нас только два поистине легендарных футболиста - Игорь Акинфеев и Артем.

Добиться результата - их главная мотивация. В силу возраста нужно каждый раз индивидуально подводить к игре", - цитирует Тедеева LiveSport.

В текущем сезоне 39-летний вратарь Акинфеев провел за московский ЦСКА 16 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 15 мячей и четырежды отыграл на ноль.

В активе 37-летнего Дзюбы 16 игр в составе тольяттинской команды в Российской Премьер-Лиге, пять забитых мячей и четыре результативные передачи на партнеров.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 9
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится