Игрок ЦСКА Глебов: Баринов - жёсткий футболист

Футболист ЦСКА Кирилл Глебов высказался о новичке команды Дмитрии Баринове.
Кирилл Глебов рассказал, что Дмитрий Баринов серьезно настроен как на матчах, так и на тренировках.

"Дима - жёсткий футболист, с первой тренировки начал показывать, что он здесь не ради шуток.
Как он участвует в единоборствах в играх, так и на тренировках. Для нас он добряк, а для других агрессивный - это большой плюс", - сказал Глебов "Советскому спорту".

13 января 2026 года пресс-служба московского ЦСКА сообщила о трансфере Дмитрия Баринова в клуб. Соглашение с опорным полузащитником рассчитано до конца июня 2029 года.

Ранее российский футболист играл за московский "Локомотив". В текущем сезоне за клуб Баринов провел 24 матча, забил 3 гола и отдал 7 голевых передач. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.

