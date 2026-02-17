Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Галатасарай
20:45
ЮвентусНе начат
Боруссия Д
23:00
АталантаНе начат
Монако
23:00
ПСЖНе начат
Бенфика
23:00
Реал МадридНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
0 - 1 0 1
Андижан2 тайм
Крылья Советов
2 - 1 2 1
ЧелябинскИдёт
Краснодар
0 - 1 0 1
ЗенитИдёт

"Это самое главное". Дивеев назвал важное отличие Санкт-Петербурга от Москвы

Новичок "Зенита" Игорь Дивеев высказался о жизни в Москве и Санкт-Петербурге.
Фото: ФК "Зенит"
- А тебя не пугает, что после Москвы Питер – это не сказать что провинция, но ритм жизни намного медленнее?

- Главное, чтобы пробки меньше были.
Вот это самое главное, потому что в пробках тяжеловато стоять, когда ты тратишь в день, допустим, куда-то надо ехать после тренировки, часа два в одну сторону, - сказал Дивеев в видео на Youtube-канале "Зенита".

11 января 2026 года Игорь Дивеев перешел в петербургский "Зенит". Соглашение рассчитано до конца июня 2029 года.

Ранее российский защитник выступал в составе московского ЦСКА. Всего за клуб футболист провел 203 матча, забил 20 голов и отдал 5 результативных передач. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.

