"Это самое главное". Дивеев назвал важное отличие Санкт-Петербурга от Москвы

- Главное, чтобы пробки меньше были.
Вот это самое главное, потому что в пробках тяжеловато стоять, когда ты тратишь в день, допустим, куда-то надо ехать после тренировки, часа два в одну сторону, - сказал Дивеев в видео на Youtube-канале "Зенита".
11 января 2026 года Игорь Дивеев перешел в петербургский "Зенит". Соглашение рассчитано до конца июня 2029 года.
Ранее российский защитник выступал в составе московского ЦСКА. Всего за клуб футболист провел 203 матча, забил 20 голов и отдал 5 результативных передач. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.