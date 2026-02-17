Генич – о сборах "Спартака": напоминает пионерский лагерь

"Я был на матче красно-белых с китайским клубом "Далянь".
И все, что происходило в команде перед игрой, напомнило мне пионерский лагерь. Сотрудники, тренеры, ассистенты — все друг друга подбадривают. Так, будто выходят на войну! А ведь это всего лишь товарищеская игра", – приводит слова Генича "Спорт-Экспресс".
5 января 2026 года пресс-служба "Спартака" объявила о назначении Хуана Карлоса Карседо новым главным тренером команды. 52-летний специалист возглавил красно-белых, подписав контракт до лета 2028 года. Московская команда проводит зимние сборы под руководством испанца в Дубае.
По итогам первой части сезона "Спартак" набрал 29 очков и на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.