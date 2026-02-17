Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Боруссия Д
23:00
АталантаНе начат
Монако
23:00
ПСЖНе начат
Бенфика
23:00
Реал МадридНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
2 - 1 2 1
АндижанЗавершен
Крылья Советов
3 - 2 3 2
ЧелябинскЗавершен
Краснодар
0 - 1 0 1
ЗенитЗавершен

Генич – о сборах "Спартака": напоминает пионерский лагерь

Спортивный комментатор Константин Генич высказался об атмосфере на сборах "Спартака" с новым главным тренером Хуаном Карлосом Карседо.
Фото: ФК "Спартак"
Генич сравнил атмосферу на сборах "Спартака" с пионерским лагерем.

"Я был на матче красно-белых с китайским клубом "Далянь".

И все, что происходило в команде перед игрой, напомнило мне пионерский лагерь. Сотрудники, тренеры, ассистенты — все друг друга подбадривают. Так, будто выходят на войну! А ведь это всего лишь товарищеская игра", – приводит слова Генича "Спорт-Экспресс".


5 января 2026 года пресс-служба "Спартака" объявила о назначении Хуана Карлоса Карседо новым главным тренером команды. 52-летний специалист возглавил красно-белых, подписав контракт до лета 2028 года. Московская команда проводит зимние сборы под руководством испанца в Дубае.

По итогам первой части сезона "Спартак" набрал 29 очков и на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

