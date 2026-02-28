Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
2 - 0 2 0
Акрон2 тайм
Краснодар
14:30
РостовНе начат
Локомотив
17:00
Нижний НовгородНе начат
Динамо Мх
19:30
РубинНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
0 - 1 0 1
Челябинск1 тайм
Спартак Кострома
16:00
РоторНе начат
Нефтехимик
17:30
УфаНе начат

Дивеев ответил, будет ли смотреть матчи ЦСКА

Защитник "Зенита" Игорь Дивеев рассказал, будет ли смотреть матч 19-го тура РПЛ ЦСКА - "Ахмат".
Фото: ФК "Зенит"
"Буду, конечно, смотреть футбол. Мне самому интересно посмотреть, как будет играть моя бывшая команда.

И как остальные матчи пройдут. Не все, конечно, но постараюсь посмотреть (улыбается)", - цитирует Дивеева "Чемпионат".

Игорь Дивеев защищал цвета московского ЦСКА с 2019 года. Этой зимой центральный защитник покинул "армейцев" и присоединился к петербургскому "Зениту", подписав трудовое соглашение до лета 2029 года.

Матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги между "Ахматом" и ЦСКА состоится завтра, 1 марта. Игра пройдет на сталионе "Ахмат Арена" в Грозном и начнется в 19:30 по Москве.

