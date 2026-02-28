Дивеев ответил, будет ли смотреть матчи ЦСКА

"Буду, конечно, смотреть футбол. Мне самому интересно посмотреть, как будет играть моя бывшая команда.
И как остальные матчи пройдут. Не все, конечно, но постараюсь посмотреть (улыбается)", - цитирует Дивеева "Чемпионат".
Игорь Дивеев защищал цвета московского ЦСКА с 2019 года. Этой зимой центральный защитник покинул "армейцев" и присоединился к петербургскому "Зениту", подписав трудовое соглашение до лета 2029 года.
Матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги между "Ахматом" и ЦСКА состоится завтра, 1 марта. Игра пройдет на сталионе "Ахмат Арена" в Грозном и начнется в 19:30 по Москве.