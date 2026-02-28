Орлов прокомментировал отмененный гол "Балтики" в ворота "Зенита"

"После этой игры будут говорить, что судьи помогли "Зениту"? Слушайте, я, как и вы, могу оценивать эпизод по видеоповторам. По тем красным линиям, которые нам показали. Ну вот судьи приняли такое решение... Что тут поделать?
Посчитали, что Хиль находился в створе ворот. Мешал он Адамову ли нет... Отвлекал или нет... Ну вот такой вердикт арбитров", - сказал Орлов.
Вчера, 27 февраля, матчем "Зенит" - "Балтика" стартовала весенняя часть Российской Премьер-Лиги 2025/2026. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" и завершилась минимальной победой хозяев поля со счетом 1:0. Решающий мяч на 87-й минуте игры забил вышедший на замену бразильский вингер Луис Энрике.
Напомним, на 80-й минуте после видеопросмотра главный судья Алексей Сухой отменил взятие ворот петербургской команды.
Источник: "СЭ"