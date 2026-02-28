Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
2 - 0 2 0
Акрон2 тайм
Краснодар
14:30
РостовНе начат
Локомотив
17:00
Нижний НовгородНе начат
Динамо Мх
19:30
РубинНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
0 - 1 0 1
Челябинск1 тайм
Спартак Кострома
16:00
РоторНе начат
Нефтехимик
17:30
УфаНе начат

Орлов прокомментировал отмененный гол "Балтики" в ворота "Зенита"

Футбольный комментатор Геннадий Орлов ввысказал мнение по поводу спорного эпизода в матче в 19-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Балтикой" (1:0).
Фото: ФК "Балтика"
"После этой игры будут говорить, что судьи помогли "Зениту"? Слушайте, я, как и вы, могу оценивать эпизод по видеоповторам. По тем красным линиям, которые нам показали. Ну вот судьи приняли такое решение... Что тут поделать?

Посчитали, что Хиль находился в створе ворот. Мешал он Адамову ли нет... Отвлекал или нет... Ну вот такой вердикт арбитров", - сказал Орлов.

Вчера, 27 февраля, матчем "Зенит" - "Балтика" стартовала весенняя часть Российской Премьер-Лиги 2025/2026. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" и завершилась минимальной победой хозяев поля со счетом 1:0. Решающий мяч на 87-й минуте игры забил вышедший на замену бразильский вингер Луис Энрике.

Напомним, на 80-й минуте после видеопросмотра главный судья Алексей Сухой отменил взятие ворот петербургской команды.

Источник: "СЭ"

