В "Балтике" назвали несправедливым итог матча с "Зенитом"

В пресс-службе "Балтики" отреагировали на поражение команды от "Зенита" в матче 19-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"
В пресс-службе калининградского клуба назвали счет матча с "Зенитом" несправедливым.

"Абсолютно несправедливый итог", – говорится в сообщении пресс-службы "Балтики".

Гол защитника "Балтики" Кевина Андраде на 75-й минуте был отменен. После просмотра VAR арбитры установили, что нападающий калининградцев Брайан Хиль находился в офсайде. Решающий гол встречи забил игрок "Зенита" Луис Энрике на 87-й минуте.

После 19-ти туров РПЛ "Балтика" с 35 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. "Зенит" довел количество набранных очков до 42 и поднялся на первую строчку.

