Экс-игрок "Локомотива" - о Талалаеве: он бы разорвал Челестини

Бывший игрок "Локомотива" Дмитрий Тарасов прокомментировал конфликт между главными тренерами "Балтики" и ЦСКА Андреем Талалаевым и Фабио Челестини, который произошёл в концовке матча.
Фото: ФК "Балтика"
Незадолго до финального свистка между наставниками возникла перепалка, которая переросла в массовую стычку.

- Люди вскипели, но если делать ставки, то Талалаев разорвал бы Челестини. Настоящий русский медведь, - цитирует Тарасова Metaratings.ru.

Встреча завершилась победой калининградского клуба со счётом 1:0 - единственный мяч забил Брайан Хиль.

