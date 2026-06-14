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Данни: мои ожидания от ЧМ-2026 - победа Португалии

Экс-игрок "Зенита" Мигель Данни поделился своими ожиданиями от ЧМ-26.
Фото: GETTY IMAGES
По словам Данни, он ожидает, что сборная Португалии станет чемпионом мира.

- Мои ожидания от чемпионата мира-2026 — победа Португалии.

Конечно, на мундиале много потрясающих команд, которые будут бороться за ту же цель: Франция, Аргентина, Бразилия, Англия, Германия. Но я верю в победу Португалии, - цитирует Данни "РБ Спорт".

Сборная Португалии сыграет на групповом этапе в квартете K с Колумбией, ДР Конго и Узбекистаном. В первом туре португальцы встретятся с африканской сборной, встреча состоится в среду, 17 июня, начало запланировано на 20:00 по московскому времени. Напомним, что сборная Аргентины является действующим чемпионом мира.

На счету Мигеля Данни 38 матчей в составе национальной команды Португалии и 4 забитых мяча. В России он выступал за петербургский "Зенит" и московское "Динамо".

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