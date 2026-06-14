По информации источника, Александр Довбня не получил предложения от московского "Спартака" по новому контракту. Он хотел бы остаться в клубе, но также рассматривает и альтернативные варианты.
Александр Довбня выступает за красно-белых с лета 2024 года, он провел за столичную команду один мяч и провел его "на ноль". Контракт 39-летнего голкипера с клубом истекает 30 июня текущего года.
Ранее Довбня выступал за "Луч-Энергию", "Торпедо", "СКА-Хабаровск", "Шинник" и ряд других российских клубов. Он является обладателем Кубка России в составе красно-белых.
Источник: Metaratings.
Голкиперу "Спартака" не предложили новый контракт, он может покинуть клуб - источник
Московский "Спартак" не предложил новый контракт своему голкиперу.
Фото: ФК "Спартак"