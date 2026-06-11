Португальский специалист официально приступит к работе 13 июля.
Для Моуринью это уже второй этап работы в мадридском гранде. Ранее он тренировал "Реал" с 2010 по 2013 год. За этот период команда выиграла чемпионат Испании и Кубок страны.
Последним клубом в карьере португальца, напомним, была "Бенфика".
"Реал" объявил имя нового главного тренера
Мадридский "Реал" определился с главным тренером на ближайшие годы. Руководство клуба утвердило кандидатуру Жозе Моуринью, который подписал контракт до 30 июня 2029 года.
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