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Уилкшир оценил работу Гусева в "Динамо"

Экс-игрок "Динамо" Люк Уилкшир оценил работу Ролана Гусева на пост главного тренера бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Уилкшира, он средне оценивает работу Гусева в "Динамо".

- Как среднюю. "Динамо" должно бороться за титулы, а прошлый сезон получился ниже ожиданий болельщиков, - цитирует Уилкшира "РБ Спорт".

Ролан Гусев был главным тренером московского "Динамо" с декабря 2025 года по май текущего года, по окончании сезона клуб объявил об уходе специалиста. Новым наставником столичной команды стал Сандро Шварц, работавший в клубе с 2020 по 2022 год.

По итогам сезона-2025/26 бело-голубые заняли седьмое место в чемпионате России, а также дошли до финала Пути РПЛ Кубка России, где уступили "Краснодару".

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