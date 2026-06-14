Уилкшир оценил работу Гусева в "Динамо"

- Как среднюю. "Динамо" должно бороться за титулы, а прошлый сезон получился ниже ожиданий болельщиков, - цитирует Уилкшира "РБ Спорт".
Ролан Гусев был главным тренером московского "Динамо" с декабря 2025 года по май текущего года, по окончании сезона клуб объявил об уходе специалиста. Новым наставником столичной команды стал Сандро Шварц, работавший в клубе с 2020 по 2022 год.
По итогам сезона-2025/26 бело-голубые заняли седьмое место в чемпионате России, а также дошли до финала Пути РПЛ Кубка России, где уступили "Краснодару".