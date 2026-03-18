Терехин: "Динамо" выйдет в финал Пути РПЛ Кубка России

"Спартаку" после победы "Динамо" со счетом 5:2 слишком тяжело придется в ответной встрече. И играют красно-белые сейчас не очень здорово. "Динамо" же на ходу, обыгрывает всех, у команды хорошее настроение.
Поэтому динамовцы выйдут в следующую стадию Пути РПЛ. Уверен, что команда будет спокойно играть на контратаках, а впереди забить есть кому", - сказал Терехин "Матч ТВ".
5 марта состоялся первый матч в рамках Пути РПЛ Кубка России между московскими "Спартаком" и "Динамо". Встреча проходила на "ВТБ Арене". Подопечные Ролана Гусева одержали победу со счетом 5:2.
Ответная игра состоится сегодня, 18 марта, на "Лукойл Арене". Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.