- Волевая победа "Зенита", хороший матч. В ЦСКА, похоже, происходит что-то нефутбольное. Так что, наверное, скорее всего, армейцы будут расставаться с этим тренером и готовиться к новому сезону.
У "Зенита" есть шансы на чемпионство, но думаю, что чемпионом станет "Краснодар". Галицкий заслужил это своим отношением к футболу, своей работой, всем тем, что он сделал для развития футбола в Краснодарском крае, - сказал Заварзин.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Заварзин: скорее всего, ЦСКА будет расставаться с этим тренером
Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Заварзин прокомментировал Rusfootball.info победу "Зенита" над ЦСКА в 28 туре РПЛ.
