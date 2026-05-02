Заварзин: скорее всего, ЦСКА будет расставаться с этим тренером

Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Заварзин прокомментировал Rusfootball.info победу "Зенита" над ЦСКА в 28 туре РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
- Волевая победа "Зенита", хороший матч. В ЦСКА, похоже, происходит что-то нефутбольное. Так что, наверное, скорее всего, армейцы будут расставаться с этим тренером и готовиться к новому сезону.

У "Зенита" есть шансы на чемпионство, но думаю, что чемпионом станет "Краснодар". Галицкий заслужил это своим отношением к футболу, своей работой, всем тем, что он сделал для развития футбола в Краснодарском крае, - сказал Заварзин.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

