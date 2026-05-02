Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо Мх
1 - 2 1 2
РостовЗавершен
Балтика
0 - 1 0 1
РубинЗавершен
ЦСКА
1 - 3 1 3
ЗенитЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
2 - 0 2 0
НефтехимикЗавершен
Черноморец
1 - 3 1 3
РодинаЗавершен

Игрок "Локомотива" может перейти в клуб Серии А - источник

Защитник "Локомотива" Лукас Фассон может продолжить карьеру в чемпионате Италии.
Фото: ФК "Локомотив"
Как сообщает Calciomercato, интерес к бразильскому футболисту проявляет "Комо".

По данным источника, итальянский клуб рассчитывает подписать игрока бесплатно после завершения его контракта с железнодорожниками, который истекает летом.

В нынешнем сезоне 24-летний защитник провёл за "Локомотив" более 30 матчей во всех турнирах. На счету Фассона два забитых мяча и три голевые передачи.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится