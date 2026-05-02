"Барселона" забила дважды за пять минут и победила "Осасуну"

"Барселона" одержала победу над "Осасуной" в матче 34-го тура чемпионата Испании.

Фото: Marca

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу каталонского клуба. Долгое время команды не могли открыть счёт, однако на 81-й минуте отличился Роберт Левандовски. Вскоре Ферран Торрес забил второй мяч гостей. Уже в концовке Рауль сократил отставание "Осасуны", но спасти игру хозяева не сумели.



После 34 туров "Барселона" продолжает лидировать в таблице Ла Лиги, набрав 88 очков. "Осасуна" идёт десятой.

