Шавло: в "Спартак" можно пригласить Дзюбу вместо Заболотного

"Артем в каждой игре доказывает свою состоятельность. Дзюба вырос в "Спартаке", возмужал. Да, ему будет 38 лет, но Модричу 40, а он еще играет. Артем потерял скорость, но он все так же опасен.
Вместо Заболотного можно было пригласить Дзюбу", - сказал Шавло "РБ Спорту".
Артем Дзюба является воспитанником московского "Спартака", он играл за клуб с 2007 по 2015 год. На данный момент нападающий выступает за "Акрон".
Антон Заболотный перешел в "Спартак" из "Химок" в начале июля 2025 года. В текущем сезоне за клуб форвард провел 14 матчей и отдал 3 результативные передачи.