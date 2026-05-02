"Уфа" не смогла вылететь на матч Первой лиги

"Уфа" столкнулась с проблемами перед матчем 32-го тура Первой лиги против "СКА-Хабаровск".
Фото: ФК "Уфа"
Как сообщила пресс-служба клуба, команда не смогла вылететь из-за режима "ковёр" и закрытого воздушного пространства в Башкортостане.

В клубе отметили, что рейс задержали более чем на четыре часа, после чего билеты были аннулированы из-за отсутствия возможности пересадки.

Теперь "Уфа" ожидает решения лиги и РФС по дальнейшим действиям. Матч против "СКА-Хабаровск" должен пройти 3 мая в Хабаровске.

После 31 тура уфимская команда находится на 15-й строчке в таблице Первой лиги.

