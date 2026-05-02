Московский клуб сообщил, что у нападающего повреждение наружной боковой связки колена. В клубе отметили, что футболисту ещё предстоит дополнительное обследование, после которого будет определён план восстановления.
Травму форвард получил в матче 28-го тура РПЛ против "Динамо" (1:1) после столкновения с голкипером соперника.
В нынешнем сезоне Комличенко провёл 26 матчей за "Локомотив". На счету нападающего пять голов и четыре ассиста на партнёров.
"Локомотив" сделал заявление по травме Комличенко
"Локомотив" остался без Николая Комличенко до конца сезона.
