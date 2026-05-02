Динамо Мх
1 - 2 1 2
РостовЗавершен
Балтика
0 - 1 0 1
РубинЗавершен
ЦСКА
1 - 3 1 3
ЗенитЗавершен

Челябинск
2 - 0 2 0
НефтехимикЗавершен
Черноморец
1 - 3 1 3
РодинаЗавершен

"Локомотив" сделал заявление по травме Комличенко

"Локомотив" остался без Николая Комличенко до конца сезона.
Фото: ФК "Локомотив"
Московский клуб сообщил, что у нападающего повреждение наружной боковой связки колена. В клубе отметили, что футболисту ещё предстоит дополнительное обследование, после которого будет определён план восстановления.

Травму форвард получил в матче 28-го тура РПЛ против "Динамо" (1:1) после столкновения с голкипером соперника.

В нынешнем сезоне Комличенко провёл 26 матчей за "Локомотив". На счету нападающего пять голов и четыре ассиста на партнёров.

