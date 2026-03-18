Ромащенко - о проблемах "Спартака": дело не в Ву или ком-то другом

"Спартак" в целом уязвим в обороне, дело не в Ву или ком-то другом.Важно смотреть на связки. Отдельным центральным защитникам удобнее быть в паре не ведущими, а ведомыми. Нельзя вешать всех собак на Ву, в обороне участвует вся команда. В том числе нападающие. Другое дело, что игра "Спартака" без мяча крайне уязвима", - сказал Ромащенко Metaratings.
Хуан Карлос Карседо стал главным тренером московского "Спартака" в начале января 2026 года. Под его руководством после возобновления сезона красно-белые провели 4 матча, одержали 2 победы и потерпели 2 поражения. Суммарно команда пропустила 12 голов в этих играх.
На данный момент "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков в 21 матче.