Ловчев: ЦСКА напомнил мне "Спартак" при Станковиче

Бывший игрок "Спартака" Евгений Ловчев высказался об игре ЦСКА в матче с "Краснодаром".
Фото: ФК ЦСКА
Евгений Ловчев заявил, что у игроков ЦСКА было позорное поведение в матче против "Краснодара".

"ЦСКА местами напомнил мне "Спартак" при Станковиче. Челестини довел до такого состояния команду, на матч с "Краснодаром" вышли просто сумасшедшие люди.
Рейс с ума сошел, за пять секунд дважды ударил Пальцева, Мойзес непонятно зачем дергает Кордобу, но в этом виноват больше всего тренер. Позорное поведение, так не должно быть", - сказал Ловчев "Матч ТВ".

Вчера, 17 марта, в рамках ответного матча Пути РПЛ Кубка России состоялся матч между "Краснодаром" и ЦСКА. Подопечные Фабио Челестини потерпели поражение со счетом 0:4 и вылетели в Путь регионов по сумме двух встреч. Защитники "армейцев" Матеус Рейс и Мойзес получили красные карточки в этой игре.

Деян Станкович тренировал московский "Спартак" с июля 2024 по ноябрь 2025 года. В текущем сезоне под его руководством красно-белые провели 22 матча, одержали 12 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 6 поражений.

