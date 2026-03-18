Ловчев: ЦСКА напомнил мне "Спартак" при Станковиче

"ЦСКА местами напомнил мне "Спартак" при Станковиче. Челестини довел до такого состояния команду, на матч с "Краснодаром" вышли просто сумасшедшие люди.Рейс с ума сошел, за пять секунд дважды ударил Пальцева, Мойзес непонятно зачем дергает Кордобу, но в этом виноват больше всего тренер. Позорное поведение, так не должно быть", - сказал Ловчев "Матч ТВ".
Вчера, 17 марта, в рамках ответного матча Пути РПЛ Кубка России состоялся матч между "Краснодаром" и ЦСКА. Подопечные Фабио Челестини потерпели поражение со счетом 0:4 и вылетели в Путь регионов по сумме двух встреч. Защитники "армейцев" Матеус Рейс и Мойзес получили красные карточки в этой игре.
Деян Станкович тренировал московский "Спартак" с июля 2024 по ноябрь 2025 года. В текущем сезоне под его руководством красно-белые провели 22 матча, одержали 12 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 6 поражений.