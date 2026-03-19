Защитник "Спартака" высказался о поражении от "Зенита" в РПЛ

Защитник "Спартака" Александер Джику прокомментировал поражение от "Зенита" (0:2) в 21 туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Джику, "Спартак" создал много шансов и должен был открывать счет, но этого не случилось.

- Мы создавали много шансов, чтобы забить, и мы должны были открывать счёт раньше "Зенита", но этого не случилось.

Из-за того, что мы не забили свои моменты и пропустили, игра изменилась, - цитирует Джику Metaratings.

В 21 туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" на домашнем стадионе одержал победу над московским "Спартаком" со счетом 2:0. Оба мяча были забиты с одиннадцатиметровой отметки - в первом тайме пенальти реализовал Александр Соболев, а во втором - Джон Дуран.

По итогам 21 сыгранного тура команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 45 набранными очками в своем активе. Красно-белые располагаются на шестой строчке с 35 баллами и отстают от лидирующего "Краснодара" на 11 очков.

